Ростов-на-Дону, 1 мая 2022, 13:57 — REGNUM Сегодня, 1 мая, десятки ростовчан объединила акция «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!», организованная донской федерацией профсоюзов. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Участие в акции приняли студенты, педагогические коллективы, представители научного сообщества, работники связи и культуры. Глава региона особо отметил участие в митинге молодёжи. Обратившись к ним, он отметил:
«Именно вам предстоит продолжать благоустраивать нашу великую красивую страну. Сейчас, когда наши военнослужащие делают все, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям ДНР и ЛНР, защищают Крым, нашу Родину, они, по сути, защищают будущее поколений великой России. Нам предстоит многое сделать. И это возможно, когда мы едины, когда мы вместе с нашим президентом, с нашей армией! Только вместе мы обеспечим победу и движение вперёд!»
В Ростовской области более 300 тружеников удостоены звания Героя Социалистического Труда.
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