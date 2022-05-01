Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, десятки ростовчан объединила акция «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!», организованная донской федерацией профсоюзов. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Митинг «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!» в Ростове-на-Дону

Участие в акции приняли студенты, педагогические коллективы, представители научного сообщества, работники связи и культуры. Глава региона особо отметил участие в митинге молодёжи. Обратившись к ним, он отметил:

«Именно вам предстоит продолжать благоустраивать нашу великую красивую страну. Сейчас, когда наши военнослужащие делают все, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям ДНР и ЛНР, защищают Крым, нашу Родину, они, по сути, защищают будущее поколений великой России. Нам предстоит многое сделать. И это возможно, когда мы едины, когда мы вместе с нашим президентом, с нашей армией! Только вместе мы обеспечим победу и движение вперёд!»

В Ростовской области более 300 тружеников удостоены звания Героя Социалистического Труда.