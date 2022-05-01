Улан-Удэ, 1 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Бурятия отправила более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса на «Поезде помощи». Торжественная отправка поезда состоялась 1 мая на железнодорожном вокзале Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Отправка гумпомощи из Бурятии в ДНР и ЛНР

Глава республики Алексей Цыденов назвал помощь жителя Донецкой и Луганской народных республик, которые освобождаются от власти нацистов, а также вооружённым силам России почётной миссией.

«Наша общая задача, объединив усилия, справиться с той бедой, которая грозит России со стороны Украины и самой Украине из-за тех событий, которые происходят там с подачи Запада», — отметил он.

По его словам, быстрее достичь победы в этой борьбе поможет искренняя помощь всей страны. Сбор гумпомощи проходил в рамках совместного проекта РЖД, Общероссийского народного фронта на базе ресурсного центра «ДоброДом». Жители Бурятии и представители бизнеса собрали более 50 тонн продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

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