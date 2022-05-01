Москва, 1 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими высокоточными ракеты «Оникс» был уничтожен ангар с оружием в районе Одессы, в котором находились вооружение и боеприпасы, которые поступили киевскому режиму от США и из Европы. Об этом 1 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также в результате этого удара была уничтожена взлетно-посадочная полоса названного аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на стене здания кинотеатра в Моздоке появилось изображение бабушки, которая ранее вышла с советским флагом к киевским боевикам, спутав их с российскими военными.