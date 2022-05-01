Новосибирск, , 13:50 — REGNUM В Новосибирской области продолжает действовать предупреждение о высоких классах опасности из-за природных пожаров. Об этом на внеплановой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сегодня, 1 мая, сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России по антикризисному управлению полковник Алексей Задорожный.

Травяной пожар Pxhere.com

«В связи с повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием осадков и увеличением порывов ветра до 17 метров в секунду риск возникновения природных пожаров остаётся высоким», — подчеркнул Задорожный.

Напомним, на территории региона был проведён перехват эфирного телерадиовещания обращением главы региона Андрея Травникова о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности.