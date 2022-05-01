Село Кизильское, Челябинская область, , 13:48 — REGNUM В Кизильском районе Челябинской области глава фермерского хозяйства попался на мошенничестве на сумму более 460 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подозреваемым оказался гражданин 1971 года рождения. Он сдал в областной минсельхоз недостоверные сведения о якобы понесённых денежных затратах. И затем получил из областного бюджета субсидию.

Теперь ему грозит шесть лет колонии. Суда он дожидается под подпиской о невыезде.