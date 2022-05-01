Мариуполь, ДНР, , 13:45 — REGNUM Разбор завалов в полуразрушенном Мариуполе — одна из главных задач спасательного ведомства. Для того, чтобы жители освобожденных населенных пунктов поскорее вернулись к нормальной жизни, в Донецкую народную республику прибыл Тульский спасательный центр МЧС России в количестве 100 человек личного состава и 35 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР 1 мая.

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Сотрудниками ведомства совместно с российскими спасателями при помощи специальной техники проводится демонтаж межэтажных железобетонных конструкций, разбор завалов в жилых кварталах города. Поврежденные бетонные плиты вывозятся вместе со строительным мусором. Также проводится обследование зданий и сооружений на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме этого, совместными силами МЧС России и МЧС ДНР организован комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий для мариупольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о ситуации на линии фронта в Донбассе, где проходит совместная с Вооруженными силами РФ часть спецоперации по освобождению от киевских боевиков, рассказал 1 мая первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР)Даниил Безсонов.

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