Москва, 1 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По вопросу биологических лабораторий США Россия будет предметно разговаривать с сопредельными странами после того, как будут сделаны выводы по Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 мая заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«В настоящий момент изучается информация об американских биолабораториях на Украине. Это значительный массив данных по разработке вирусов, токсинов, бактерий и прочих патогенов, которые требуют тщательного анализа и привлечения большого числа экспертов», — отметил Миронов.

Разумеется, убежден парламентарий, «проблема не ограничивается рамками Украины, потому что это лишь составная часть глобальной программы США по созданию биологического оружия, охватывающей множество стран».

«Полагаю, когда у нас на руках будут подробные выводы о работе лабораторий на Украине, Россия их обнародует и уже будет предметно разговаривать с властями сопредельных государств и жестко требовать прекращения подобной деятельности на их территории или по крайней мере допуска на данные объекты», — заявил лидер СРЗП.

Парламентарий уверен, что политические и общественные движения этих стран не оставят без внимания такого рода информацию. Например, говорит он, недавно в Ереване прошел митинг с требованием провести международный мониторинг финансируемых США биолабораторий. Понятная тревога, ведь в небольшой Армении действует 12 таких объектов, и неизвестно, какого рода штаммы там исследуются, какую угрозу подобные работы представляют для населения, сказал депутат.

«Сейчас мы только потянули за кончик нити из огромного запутанного клубка, и впереди большая работа, которая обязательно будет доведена до конца», — заверил Миронов.

В парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине заявили о том, что деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но, по разным оценкам, в 30–36 странах.

ИА REGNUM ранее направило запросы в посольства ряда стран относительно американских биолабораторий на их территориях, в частности, Монголии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Казахстана.