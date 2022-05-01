Новосибирск, , 13:41 — REGNUM В Новосибирской области в период со 2 по 3 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Новосибирск Invest.novo-sibirsk.ru

«Переменная облачность, местами небольшие, днём по юго-востоку в отдельных районах умеренные дожди, грозы, — говорится в прогнозе. — Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +7…+12 °C, местами +1… +6 °C; днём +10…+15 °C, местами до +22 °C».

Отметим, что сегодня, 1 мая, во второй половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура +19…+21 °С, в районе ОбьГЭС +15… +17 °С.