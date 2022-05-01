Москва, , 13:37 — REGNUM В столицу России в праздник Весны и Труда, отмечаемый 1 мая, прибыла колонна участников всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР), в составе которой свыше 70 автомобилей. Об этом 1 мая рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Автопробег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Машин у нас было сегодня 70. Все люди, которые нас окружают, они прошли кто от Владивостока, кто от Новосибирска, кто от Томска. А также ДНР и ЛНР», — приводит его слова ТАСС.

При этом в ходе мероприятия автоколонна проследовала от проспекта Академика Сахарова до Поклонной горы, где участники акции провели возложение цветов к Вечному огню и посетили Центральный музей Великой Отечественной войны.

Отметим, автопробег начался во Владивостоке 12 апреля и из Москвы его участники поедут в города-герои Волгоград и Севастополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.