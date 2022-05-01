Москва, , 13:37 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Соболев.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Илья Гапонов, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Коваленко, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Максим Глушенков.

Бригада арбитров: Евгений Турбин | Алексей Ширяев | Андрей Образко | Алексей Амелин | Иван Сиденков.