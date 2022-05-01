Париж, 1 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Компания Arianespace назначила запуск тяжёлой ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками Малайзии и Индии на 22 июня. Об этом сообщает портал SpaceNews.

DLR German Aerospace Center Ракета-носитель Ariane 5

Предстоящий запуск станет первым в 2022 году стартом тяжёлой ракеты Европейского космического агентства. Запуск пройдёт с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Полезную нагрузку предстоящего запуска составят спутник Measat-3d малайзийского спутникового оператора и спутник связи GSAT-24 финансируемой правительством Индии компании NewSpace India Limited.

Предыдущий старт ракеты Ariane-5 состоялся в декабре 2021 года. Тогда носитель использовался для запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Ariane-5 является основной ракетой-носителем Европейского космического агентства. Ракета используется с 1997 года.