Казань, 1 мая 2022, 13:26 — REGNUM В Татарии прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональный минлесхоз.
В память подвиге 378 тыс. жителей Татарии, не вернувшихся с фронта домой, в республике 30 апреля высадили 1,2 млн саженцев. В акции приняли участие более 30 тыс. человек.
Глава РТ Рустам Минниханов также присоединился к посадке деревьев в сквере у железнодорожного вокзала «Казань-2».
ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани проживают 5199 ветеранов, из них непосредственные участники войны — 132 человека.
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