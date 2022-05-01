Казань, , 13:26 — REGNUM В Татарии прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Акция «Сад памяти» в Татарии Minleshoz. tatarstan.ru

В память подвиге 378 тыс. жителей Татарии, не вернувшихся с фронта домой, в республике 30 апреля высадили 1,2 млн саженцев. В акции приняли участие более 30 тыс. человек.

Глава РТ Рустам Минниханов также присоединился к посадке деревьев в сквере у железнодорожного вокзала «Казань-2».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани проживают 5199 ветеранов, из них непосредственные участники войны — 132 человека.

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