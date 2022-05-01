Орел, 1 мая 2022, 13:26 — REGNUM Около 12 тысяч человек собрал митинг 1 мая на площади Ленина в Орле, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе митинга её участники приняли резолюцию по выработке единых антикризисных мер в сложный для страны период. Представитель региональной федерации профсоюзов призвал к активной работе по укреплению экономических, социальных и политических позиций России, а также к своевременному принятию мер по поддержке российских предприятий, занятости и росту доходов населения.