Орел, 1 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Около 12 тысяч человек собрал митинг 1 мая на площади Ленина в Орле, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба губернатора Орловской области Первомайский митинг в Орле

«В эти дни мы отмечаем три важных и знаковых для нашей страны события. Это Пасха, Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. В этих трех праздниках душа и культура русского народа: духовность, солидарность и дань памяти героическим предкам. Убежден, что объединившись мы справимся со всеми сложностями, которые сегодня выпали на долю нашей страны», — обратился к участникам митинга губернатор Андрей Клычков.

В ходе митинга её участники приняли резолюцию по выработке единых антикризисных мер в сложный для страны период. Представитель региональной федерации профсоюзов призвал к активной работе по укреплению экономических, социальных и политических позиций России, а также к своевременному принятию мер по поддержке российских предприятий, занятости и росту доходов населения.