Новосибирск, , 13:27 — REGNUM В Новосибирской области стабилизируется обстановка с пожарами. Введены в боевой расчёт резервные силы и средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

По данным ведомства, за сутки зафиксировано 296 термических точек, из них 214 — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. На утро ликвидированы 218 термоточек, ещё 50 — локализованы.

Наибольшее число возгораний зарегистрировано в Коченёвском, Северном, Куйбышевском, Усть-Таркском, Убинском районах.