Моздок, Северная Осетия, 1 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. На стене здания кинотеатра в Моздоке появилось изображение бабушки, которая ранее вышла с советским флагом к киевским боевикам, спутав их с российскими военными. Фотографии изображения 1 мая размещены разными пользователями в интернете.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

Кроме самой бабушки с флагом СССР на нем размещена надпись: «Работайте, сыночки!» и присутствуют латинские буквы Z и V, которые являются символами спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».