Кемерово, 1 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В России 1 Мая традиционно отмечается как День людей труда. Об этом в своём поздравлении сказал губернатор Кемеровской области Сергей Кузнецов.

Правительство Кемеровской области Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

«Это наш с вами праздник, дорогие друзья! Мы с вами вместе работаем на благо Кузбасса и России, укрепляем экономический потенциал региона, созданный нашими отцами и дедами. Они самоотверженно трудились ради нашего будущего, в кратчайшие сроки возводили заводы, фабрики, строили шахты, ставили производственные рекорды, — сказал Цивилёв. — Сейчас наша задача — достойно пронести эту эстафету и передать её нашим детям и внукам. Мы с вами много сделали: сколько новых объектов открыто в последние годы — детские сады и школы, дворцы спорта и стадионы, жилые дома и дороги! Но сделать предстоит еще больше. И я убежден, что все намеченные планы мы успешно реализуем».

Он пожелал кузбассовцам творческой энергии, достатка и мира в доме.