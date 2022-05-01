Воронеж, , 13:18 — REGNUM Первый презентационный рейс рельсового автобуса сообщением Белгород — Воронеж-1 состоялся 1 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮВЖД.

Рельсовый автобус Пресс-служба минтранса Белгородской области

Запуск данного маршрута стал одним из этапов комплексного проекта «Соединяя Черноземье», цель которого развитие внутреннего туризма, отметил начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов.

Регулярное сообщение между регионами сразу двумя составами будет запущено с 7 мая, по субботам. Из Воронежа первый поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать в Белгород в 11:00. Обратно из Белгорода — в 18:13 с прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:23. Второй состав будет отправляться из Белгорода в 06:57 и прибывать на станцию назначения в 11:07, обратно из Воронежа — в 17:02, прибытие на станцию Белгород - в 21:12. Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Останавливаться составы будут на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол и Касторная Новая.

В ЮВЖД пояснили, что в перспективе планируется увеличение скорости движения рельсовых автобусов и сокращение времени в пути.