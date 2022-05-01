1 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Как показывает опыт минувших лет, за маневрами турецкой разведки скрывается холодный расчет, стремление сохранить контакты с Россией даже в ситуации, когда на нее обрушился поток всевозможных санкций. Москве также приходится учитывать геополитические и экономические интересы своего исторического соперника. На таких компромиссах пока всё и держится во взаимоотношениях между двумя странами.

Станислав Тарасов, , 13:23 — REGNUM После того как на территории Турции при координации и контроле турецкой разведки состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, президент России Владимир Путин связался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил ему благодарность за участие в проведении этой операции. В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что «посредничество Турции в этом обмене является не только признаком того, какое значение она придает миру, диалогу и сотрудничеству, но и ее значимостью с точки зрения ее посреднической миссии». Помимо этого, он призвал «к координации и тесному диалогу между разведывательными организациями Турции и России, что будет способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и установлению стабильности».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Работа разведки любой страны, не говоря уже о сотрудничестве спецслужб разных стран между собой, — материя сложная и тонкая, о чем они предпочитают не говорить публично. Если такое происходит, то это, как правило, определенное оперативное мероприятие. Поэтому оговорка Эрдогана о сотрудничестве разведок двух стран носит не случайный характер и публично фиксирует этот факт. Это первое. Второе: такое сотрудничество относится к числу тех (немногих) сфер, которые имеют значение далеко не только для стран — партнеров. Третье: сотрудничество спецслужб между Турцией и Россией во многом формируется в зависимости от положительных или негативных отношений каждой из этих стран с Западом. Если говорить о нынешнем моменте, то у Москвы отношения как с Брюсселем, так и с Вашингтоном развиваются по тревожному сценарию. Внешняя политика Кремля идет вразрез с интересами Запада на Украине и Черном море, что привело к продолжающемуся конфликту на Юго-Востоке Украины и украинскому кризису, а также к экономическим санкциям против России.

Со своей стороны, Турция также оказывается в непростом положении с потенциальной опасностью стать еще одной площадкой противостояния Запада с Россией. Неудивительно, что Сирия с точки зрения геополитики является приоритетным направлением для Турции так же, как Украина — для России. Не случайно в составе турецкой делегации при высоких визитах в Москву почти всегда оказывается глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан. Надо полагать, что ему не отводится роль штатного статиста. Он проводил переговоры со своими российскими коллегами, которые выступали в роли посредников в налаживании контактов MIT с сирийской разведкой. Что касается Украины, то, судя по косвенным признакам, турецкая разведка обеспечивает руководство страны достаточно объективной информацией о развитии событий в этой стране. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «действуя средствами дипломатии вне рамок Конвенции Монтрё, Турция путем убеждений пытается удержать союзников по НАТО подальше от Черного моря». Она по факту дистанцируется от коллективного Запада в условиях развития украинского кризиса, не желает возникновения конфликта между НАТО и Россией, как и избегает того, чтобы ее косвенно втягивали в любую возможную эскалацию в Чёрном море.

Хакан Фидан

На этом направлении интересы двух стран совпадают, хотя в Москве видят, что внешняя политика Турции находится на развилке. Что касается действий России в Турции, то они вызывают немало толков у экспертов. Речь идет о попытках госпереворота летом 2016 года в Турции и роли российской разведки в его предотвращении. Эрдоган признался, что после этого он дал указание своим спецслужбам заняться действиями американцев на базе Инжерлик, ставшей центром заговора. Неудавшийся переворот изменил политику Эрдогана: ему стало понятно, что и он всего лишь разменная монета в геополитической игре США на Ближнем Востоке и им могут пожертвовать в любой момент. Не случайно президент США Барак Обама называл Эрдогана человеком, «не оправдавшим надежды, неудачником и авторитарным лидером». После этого в турецкой разведке началась серьезная кадровая чистка. Бросается в этой связи в глаза следующее. О Фидане громко заговорили после подавления военного путча в Турции, в чем наверняка им была сыграна важная роль. Считается, что глава разведки приложил руку к устранению прозападно настроенных турецких генералов

Авиабаза Инджирлик U.S. Air Force

Однако, как показывает опыт минувших лет, за маневрами турецкой разведки скрывается холодный расчет, стремление сохранить контакты с Россией даже в ситуации, когда на нее обрушился поток всевозможных санкций. Москве также приходится учитывать геополитические и экономические интересы своего исторического соперника. На таких компромиссах пока всё и держится во взаимоотношениях между двумя странами, в том числе по линии сотрудничества разведок. Эрдоган находится на пике своей политической карьеры. Многое зависит от того, как он справится с экономическими проблемами. Это одна из причин, почему Турция ведет себя по отношению к России позитивно нейтрально. Анкара стремится дружить лишь с тем, кто может быть выгоден. И, пожалуй, для Москвы сейчас это не самый плохой сценарий.