Лондон, 1 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Телеканал ВВС планирует закрыть новое кулинарное шоу телеведущего и повара Гордона Рамзи. Об этом 1 мая пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Гордон Рамзи

По данным СМИ, причиной возможного закрытия проекта Gordon Ramsay’s Future Food Stars стали низкие рейтинги — первую серию шоу посмотрели менее 1 млн зрителей. В ВВС предполагают, что Гордон Рамзи «больше не соответствует британской аудитории».

ИА REGNUM напоминает, что в Gordon Ramsay’s Future Food Stars 12 предпринимателей борются за возможность выиграть £150 тыс. для развития своего дела в области пищевой промышленности. Премьера шоу состоялась 31 марта 2022 года на телеканале ВВС.