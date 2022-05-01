Новосибирск, , 13:06 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 1 мая, стартовали перевозки по пассажирским маршрутам по реке Обь. Об этом ИА REGNUMсообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Речные перевозки

«В прошлом году по направлению «Речной вокзал — Седова Заимка» компания «Речфлот» перевезла 6,5 тысяч пассажиров по этой линии. С 1 августа 2021 года началось движении по линии «Речной вокзал — Тихие зори», и за короткий период навигации пассажиропоток составил порядка 6,5 тысячи человек, — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Невежин. — В текущем году ожидаем двукратного увеличения пассажиропотока за счёт более длительной эксплуатации линии».

В текущем году будут действовать два социальных маршрута: Речной вокзал — Седова Заимка и Речной вокзал — Тихие зори. На первой линии — семь остановочных пунктов, на второй линии — два.