Краснодар, 1 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность четвёртого класса ожидается в Краснодарском крае 1 и 2 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В МО г. Краснодар сохранится, местами в восточной и южной половинах края ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Так, в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разведение костров возможно только на открытых площадках с минерализованной полосой.