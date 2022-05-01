Салехард, , 13:03 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 мая за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровел за сутки 31 ямалец. Заразился коронавирусом 21 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 1 мая зарегистрировано 136 613 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 143 человек, 1040 скончались.

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