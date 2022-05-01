Нью-Дели, , 13:00 — REGNUM Международный полупроводниковый консорциум ISMC инвестирует $3 млрд в строительство завода по производству микросхем в Индии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Микросхема Magnascan

Завод ISMC будет построен в штате Карнатака. Консорциум ISMC является совместным предприятием базирующейся в ОАЭ компании Next Orbit Ventures и израильского производителя Tower Semiconductor.

Будущий завод будет выпускать микросхемы по 65-нанометровому технологическому процессу. Численность сотрудников предприятия превысит 1500, ещё 10 000 рабочих мест будет создано в смежных сферах.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди представил программу поддержки отрасли электронной промышленности. Планируется, что в рамках этой программы также будет запущен ISMC и индийского конгломерата Vedanta по созданию микросхем и дисплеев.

В правительстве Индии рассчитывают, что к 2026 году национальный рынок полупроводников вырастет до $63 млрд. В 2020 году объём рынка составил $15 млрд.