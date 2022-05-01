Енакиево, ДНР, 1 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что под ударом со стороны вооруженных украинских формирований оказался поселок Веровка в Енакиево.

Также указывается, что по улице Дорожной в результате обстрела были зафиксированы повреждения домостроений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.