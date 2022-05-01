Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2022, 12:57 — REGNUM Генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский трагически погиб, об этом журналистам сообщили в пресс-службе курорта.
«Трагически погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них», — сообщили в пресс-службе.
Круковский получил травмы, несовместимые с жизнью, при падении на тропе к Ачипсинской крепости.
Андрей Круковский являлся гендиректором курорта с 2019 года.