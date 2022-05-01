Новосибирск, 1 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Жителям Новокузнецка напомнили о наказании за нарушения в период установленного на территории Кузбасса противопожарного режима. Глава города Сергей Кузнецов потребовал обязательного соблюдения противопожарных правил.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

«Настоятельно требую обязательного соблюдения противопожарных правил, поведения в лесу и на прилегающих к нему территориях, а также о вреде от самовольных выжиганий сухой травы», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Напомним, что на территории Кемеровской области с 15 апреля по 1 июня действует особый противопожарный режим.

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