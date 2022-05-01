Краснодар, 1 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Туристический сезон стартовал на курортах Краснодарского края с 1 мая, об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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«Несмотря на режим ограничения полетов на юге страны, отрасль работает в полную силу. Майские праздники — первый период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры. Только за 10 праздничных дней ожидаем около 600 тысяч отдыхающих. А за весь летний сезон планируем принять порядка 17 млн человек», — написал Кондратьев.

Глава региона добавил, что на территории Кубани можно найти отдых, отвечающий любым пристрастиям.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года Краснодарский край посетили около трёх миллионов человек. Уровень бронирования на лето превышает 50%.