Мариуполь, ДНР, , 12:47 — REGNUM Из находящихся около металлургического комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, домов вышли еще 46 мирных жителей. Об этом 1 мая сообщает Минобороны России.

Недостроенный квартал новостроек, недалеко от металлургического комбината «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечается, что 30 апреля с прилегающей к «Азовстали» территории по открытому войсками ДНР и Вооруженными силами РФ гуманитарному коридору вышли две группы гражданских лиц.

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что всем эвакуированным предоставили ночлег и питание, а также предложили медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Кемеровской области для жителей Донбасса и российских участников спецоперации было отправлено ещё 65 тонн гуманитарного груза.