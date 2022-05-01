Воронеж, 1 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Более 8% составил рост цен на жильё в Воронежской области в первом квартале 2022 года по отношению к показателям четвёртого квартала 2021 года. Это следует из данных Воронежстата.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В первом квартале 2022 года, по данным ведомства, в среднем стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 74 403 рубля, на вторичном оказалась чуть ниже — 68 953 рубля.

За первый квартал 2022 года цены на жильё, по сравнению с предыдущим кварталом, выросли на первичном рынке на 8,3%, на вторичном — на 8,2%. За год рост оказался чуть меньшим — по сравнению с первым кварталом 2021 года жильё на первичном рынке стало дороже на 4,3%, на вторичном - на 5,6%.