Кемерово, 1 мая 2022, 12:43 — REGNUM В Новокузнецке госавтоинспекция временно ограничила движение по Ильинскому шоссе — на участке от кольцевой развязки на ДОЗе до поворота на посёлок Металлург. Причина — травяные пожары. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
«Причина — возгорание полей вдоль трассы. Видимость на дороге ограничена, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Прошу выбирать пути объезда через Заводской район».
Глава города уточнил, что об открытии трассы сообщат дополнительно.