Кемерово, , 12:43 — REGNUM В Новокузнецке госавтоинспекция временно ограничила движение по Ильинскому шоссе — на участке от кольцевой развязки на ДОЗе до поворота на посёлок Металлург. Причина — травяные пожары. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Госавтоинспекция Новокузнецка временно ограничила движение по Ильинскому шоссе t. me/skuznetsov_nvkz

«Причина — возгорание полей вдоль трассы. Видимость на дороге ограничена, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Прошу выбирать пути объезда через Заводской район».

Глава города уточнил, что об открытии трассы сообщат дополнительно.