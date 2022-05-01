Турин, Италия, 1 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 встретится с «Венецией». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Данило Лука Пеллегрини, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Денис Закариа, Фабио Миретти, Альваро Мората, Душан Влахович.

«Венеция»: Ники Маенпяя, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Алеш Матею, Ридгесиано Хапс, Антонио Джуниор Вакка, Домен Чернигой, Итан Ампаду, Маттиа Араму, Томас Генри, Микаэль Кюизанс.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. Ассистенты главного судьи — Дамиано Ди Иорио и Фабрицио Ломбардо.