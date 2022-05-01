1 мая 2022 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:31 — REGNUM Эрдоган приближается к Байдену и готовится отвернуться от Путина

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Обозреватель издания Ahval News Зюльфикар Доган проанализировал отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом. С начала украинского кризиса Анкара, заявляя о том, что Турция проводит политику «активного нейтралитета», в то же самое время продолжает тесный диалог со всеми сторонами. Не участвуя в санкциях и эмбарго США и ЕС в отношении России, турецкая сторона одновременно продолжает продавать боевые БПЛА Украине. Эрдоган стремится использовать конъюнктурную ситуацию в возможность для сближения с США и устранения существующих проблем. Пока продолжаются американские санкции из-за закупленных у России С-400, Турция, исключенная из проекта истребителя F-35, не смогла закупить у Вашингтона 80 новых F-16 истребителей из-за блокировки Конгресса. Однако с 4 апреля начал функционировать «стратегический механизм», созданный между Турцией и США. Случилось это после того, как Анкара вновь приобрела значение для НАТО и Вашингтона в связи с началом кризиса на Украине. В письме, направленном Конгрессу, Госдеп США выразил положительное мнение об оказании поддержки члену НАТО Турции в целях увеличения военной мощи НАТО и заявил, что выступает за продажу F-16 и удовлетворение других военных требований Анкары

Реджеп Эрдоган и Джо Байден Tccb.gov.tr

Украина обвинила турецких бизнесменов в мошенничестве

По сообщению главного редактора издания OdaTV Тойгуна Атиллы, Украина возбудила уголовное дело против граждан Турции, выдававших себя за турецких предпринимателей и согласившихся продать военную продукцию на сумму в пять миллионов долларов. Деньги они получили, но поставку не произвели. По словам обозревателя, за эту сумму турецкие производители должны были поставить на Украину каски и бронежилеты. Директор по связям с общественностью МВД Украины Владимир Краковецкий обратился в Управление финансового управления Анкары и прокуратуру Анкары с жалобой на мошенников.

Ход событий, который настроит ХАМАС и Турцию друг против друга

В беседе с ливанским изданием Al-Mayadeen представитель ХАМАС Хазим Касим раскритиковал дипломатическое представительство Турции в Израиле, которое осудило теракт в Тель-Авиве в начале этого месяца, сообщает издание SHaber. Израильские СМИ обратили внимание на тот факт, что ХАМАС впервые открыто высказал критику в адрес Турции. «До этого интервью ХАМАС воздерживался от заявлений об усилиях Турции и Израиля по улучшению отношений. ХАМАС не критиковал визит президента Израиля Исаака Герцога в Анкару. У ХАМАС не было причин конфликтовать с турками», — написала израильская газета Israel Hayom. Однако после визита Герцога в Турции и после его встречи с Эрдоганом появились слухи о том, что израильская сторона передала Анкаре список членов ХАМАС. После чего упомянутые палестинцы были депортированы один за другим. В интервью газете Israel Hayom об этом сообщили палестинские официальные лица. Ливанская газета AL-Akhbar также опубликовала статью, подтверждающую это утверждение, и заявила, что некоторые члены ХАМАС, уехавшие ранее из Турции в другие страны, позже не смогли попасть на территорию турецкого государства.

«Военные корабли не проходили через Босфор»

Телеканал NTV Haber опубликовал комментарии министра национальной обороны Турции Хулуси Акара после «заседания консультативной группы по обороне и безопасности для Украины», которое состоялось на авиабазе Рамштайн. «После того как разразился украинско-российский кризис, мы передали всем сторонам, что в рамках Конвенции Монтрё не будет прохождения военных кораблей через Босфор. До сих пор ни один корабль не проплывал через Босфор», — заявил министр. Он также рассказал, что в проливе размещены дополнительные радары против дрейфующих мин в Черном море

Хулуси Акар Министерство национальной обороны Турецкой Республики

Спикер Великого национального собрания Турции Шентоп встретился с Джаферовичем в Боснии и Герцеговине

Газета Karar написала о встрече председателя президентского совета Боснии и Герцеговины Сефик Джаферовича и спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа в Сараево. В ходе встречи обсуждалось укрепление добрых отношений между двумя странами. Джаферович заявил, что Турция оказывает стабилизирующее влияние во всем регионе, особенно в Боснии и Герцеговине. Он подчеркнул, что для его страны важна поддержка Турцией, как страной — членом НАТО, Боснии и Герцеговины на пути евроатлантической интеграции. В заявлении после встречи Шентоп подчеркнул, что стабильность и мир на Балканах очень важны для них. «Место и положение Боснии и Герцеговины также являются ключевыми для мира и стабильности на Балканах. Поэтому политическая стабильность и мир в Боснии и Герцеговине важны. Преемственность очень важна для Турции. Турция очень внимательно следит за этим, прилагая все усилия, чтобы это продолжалось», — сказал он.

Сирийских беженцев расселят на территориях, которые покинули курды

Обозреватель издания Ahval News Ектан Тюркйылмаз заявил, что правительство Турции переселит сирийцев в районы, которые покинули курды. И задался вопросом: почему Эрдоган говорил о «добровольном и почетном возвращении»? Проблема беженцев в Турции сейчас очень сложная. Есть разные слои этой проблемы. У сирийцев рождаются дети в Турции. Проблема беженцев не может сводиться только к сирийцам. Сирийцы составляют немногим более половины из всего количества. «Оппозиция говорит, что вышлет беженцев, а мы не станем этого делать», — сказал Эрдоган месяц назад. И вот спустя месяц, появился совсем другой Эрдоган… Это очень яркий показатель того, как нынешний режим ведет свою политику. Стратегической, дальновидной политики нет. Во внимание принимаются лишь условия тех дней, возможности тех дней, ситуации тех дней, иногда чтобы спасти положение, иногда чтобы воспользоваться возможностью, как слова, которые были произнесены, брошены и развиты. Итак, что же произошло, что изменило этот дискурс? Это заявление было сделано во время ужина с послами. Поэтому мы не можем воспринимать эти слова только с точки зрения внутренней политики. Турция считает, что украинский конфликт открыл новые возможности для нее. Она предполагает, что выйдет победителем из этого кризиса. В своем выступлении Эрдоган передает посланникам следующее: на самом деле, мы не являемся разрушительным и агрессивным элементом этой системы, как вы недавно пытались изобразить. На самом деле, мы элемент, от которого вы не откажетесь. Он говорит, что мы союзник, от которого НАТО никогда не откажется. Он говорит, что вы должны терпеть нас, потому что вы нуждаетесь в нас. И настаивает на членстве в Евросоюз. Вот что изменилось в его словах: он говорит, что Анкара отправит беженцев в Сирию, и уйдут они добровольно. Если мы посмотрим на то, что Турция делала до сих пор в вопросе возвращения беженцев, то увидим, что сирийцы переселялись в районы, которые покинули курды. Эта схема была испробована в Африне, Расулайне и Серекании. Необходимо рассмотреть заявления Эрдогана в этом контексте, отметил журналист

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Путин и Эрдоган поговорили по телефону

По сообщению Sputnik Турция, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлению управления коммуникаций президента Турции, в ходе встречи обсуждались события, связанные с украинским кризисом, а также обмен удерживаемых лиц между Россией и США в Турции. В ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида. Президент Турции заявил, что посредничество Анкары в этом обмене является не только признаком того значения, которое она придает миру, диалогу и сотрудничеству, но и значимо с точки зрения посреднической миссии. Также в сообщении турецкой стороны говорилось о том, что Эрдоган подчеркнул готовность взять на себя инициативу по прекращению украинского кризиса и выступить посредником.

Президент Турции в Саудовской Аравии

Эрдоган встретился с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом, а затем с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом во дворце Аль-Салам, сообщает TRT Haber. После Эрдоган сказал: «Наша поездка откроет двери новой эры с дружественной и братской Саудовской Аравией. Мы посетили Саудовскую Аравию по приглашению Слуги двух великих мечетей. Как две братские страны, связанные историческими, культурными и человеческими связями, мы прилагаем усилия на пути новой эры в отношениях и для расширения всех видов политических, военных и экономических связей между двумя государствами». Говоря о сотрудничестве между Саудовской Аравией и Турцией, президент отметил, что в общих интересах двух стран лежит расширение сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельскохозяйственные технологии, оборонная промышленность и финансы. «Мы видим, что у нас есть серьезный потенциал. Мы каждый раз заявляем, что придаем большое значение стабильности и безопасности наших братьев в регионе Персидского залива, а также нашей собственной стабильности и безопасности», — добавил Эрдоган.

Блинкен: продажа оружия Турции должна быть упрощена

Согласно статье, опубликованной изданием Diken, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продажи американских вооружений таким странам, как Турция и Индия, должны быть ускорены и проводиться более эффективно. Оценивая американскую внешнюю политику на бюджетной сессии в комитете Палаты представителей по международным отношениям, Блинкен ответил на вопрос генерального прокурора Южной Каролины Джо Уилсона. «На мой взгляд, нашим продажам вооружений за рубежом мешает ненужная бюрократия. Как мы можем преодолеть эту бюрократию, чтобы помочь в работе с нашими союзниками, такими как Турция и Индия?» — спросил Уилсон. «Я с вами согласен, нам нужно лучше заниматься зарубежными продажами, особенно срочными. Эта ситуация, честно говоря, касается исполнительной власти, конечно, Конгресса. Это важный момент, потому что, если мы будем партнерами с этими странами, многие государства, которые имеют давние оборонные отношения с Россией, пересмотрят их», — сказал госсекретарь. Указав, что пробел, оставленный США в сфере оборонного сотрудничества со своими союзниками, «заполняется Россией», Блинкен добавил, что Вашингтон готов более тесно сотрудничать с Конгрессом для ускорения продаж оружия иностранным государствам

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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