Севастополь, 1 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки приняли 24 пациента с COVID-19, данные на 1 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 30 апреля, сообщалось о 18 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, это ровно столько же, как и накануне. Выписан с выздоровлением 61 пациент, один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 83 528 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 80 804 пациента, скончались 2 332 человека.