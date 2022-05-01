Барнаул, , 12:35 — REGNUM Информирование о распространении коронавируса в Алтайском крае вновь претерпело изменения. Теперь в оперштабе не сочли нужным указать число выздоровевших пациентов. Вместо этого по состоянию на 1 мая вновь извещается о выбывших: «Выбыли 265 286 человек (+ 47), в том числе умерли от коронавирусной инфекции — 8600 человек (+3). Проходят лечение 1324 человека».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также известно, что за последние сутки выявлены 99 новых носителей. Число тестирований упало с 5569 до 2662 за сутки (-2907).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 786 (+3 за последние сутки) и 216 470 (+92 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 78 (на 8 меньше, чем сутками ранее). Из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ (на одного больше, чем сутками ранее).

Также на Алтае выявлено уже 40 669 зараженных коронавирусом среди детей (+22 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 266 610 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2022 года общее число жертв SARS-CoV-2 в крае почему-то сократили с 10 179 человек до 8597 (на 1582) за последние пятеро суток.

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