Кемерово, , 12:36 — REGNUM Из Кемеровской области для жителей Донбасса и российских участников спецоперации отправлено ещё 65 тонн гуманитарного груза. Гуманитарная помощь на этот раз направлена железнодорожным транспортом. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Гуманитарная помощь Администрация правительства Кемеровской области

«Кузбасский вагон войдёт в состав всероссийского гуманитарного «Поезда помощи Донбассу». Брендированные вагоны из 60 регионов России прибудут в Москву, там из них сформируют эшелон, который отправится в Ростовскую область», — написал Телегин в своём телеграм-канале.

Отправленная из Кузбасса партия груза — шестая по счёту. Собрано 53 тонны муки, 10 тонн гречки, 1,5 тонны сгущенного молока, 200 кг одноразовой посуды, 20 кг детских памперсов.