Ханты-Мансийск, , 12:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 135 вылеченных ковидных пациентов, и 18 госпитализированных с COVID-19. Об этом 1 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки на 1 мая коронавирус выявили у 101 тюменца. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 мая коронавирус выявили у 190 770 человек, выздоровели 185 258 пациентов, скончались 4296 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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