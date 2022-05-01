Екатеринбург, 1 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Количество людей, погибших при пожаре в селе Мезенском Свердловской области, выросло до четырёх. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.

Пожар

В больнице скончался мужчина 1986 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 30 апреля. Погибли двое взрослых, девочка и мальчик. Ещё четыре человека, в том числе трое детей, пострадали.