Калуга, , 12:44 — REGNUM Ко Дню Победы калужская региональная телекомпания «Ника и кинокомплекс «Военфильм-Медынь» готовят уникальный и очень трогательный проект «Письма Победы». Об этом 1 мая сообщил в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша.

В Калуге снимается видеопроект «Письма Победы» Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте»

«Журналисты и жители области в декорациях военного времени читают письма калужских солдат с фронта. Их долгое время собирал областной Госархив. Уже выпущено два тома. В этих весточках бойцы рассказывают родным, близким и друзьям о фронтовой жизни, своих чувствах и переживаниях», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области летом 2022 года киностудия «Военфильм-Медынь» приступит к съёмкам нового проекта о народном ополчении. Рабочее название будущего фильма «По зову сердца». На площадке в Медыни будут сниматься боевые сцены фильма.

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