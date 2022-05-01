Калуга, 1 мая 2022, 12:44 — REGNUM Ко Дню Победы калужская региональная телекомпания «Ника и кинокомплекс «Военфильм-Медынь» готовят уникальный и очень трогательный проект «Письма Победы». Об этом 1 мая сообщил в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области летом 2022 года киностудия «Военфильм-Медынь» приступит к съёмкам нового проекта о народном ополчении. Рабочее название будущего фильма «По зову сердца». На площадке в Медыни будут сниматься боевые сцены фильма.
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