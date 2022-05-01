Маркс, Саратовская область, , 13:03 — REGNUM В городе Марксе Саратовской области утром 1 мая обварился кипятком малолетний ребёнок. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По словам руководителя облминздрава, мальчик в возрасте один год и месяц обварился кипятком, процент поражения тела значительный.

«Везём в Саратов. Всю помощь окажем. Хочу обратиться ко всем: несмотря на выходные и праздники, будьте бдительны, берегите себя и своих близких», — добавил Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года с обширным термическим ожогом туловища 2−3 степени госпитализировали двухлетнего мальчика.

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