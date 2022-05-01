Воронеж, 1 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Заморозки прогнозируются в Воронежской области 2 мая, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Как уточняется, заморозки до — 2 градусов ожидаются местами на территории Воронежской области ночью и утром 2 мая.

Отметим, в Воронеже 1 мая солнечно, но прохладно — всего +10 градусов. На 2 и 3 мая также ожидается солнечная погода, но будет уже значительно теплее, от +16 до +18 градусов.