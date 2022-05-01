Москва, 1 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года российские заводы выпустили на 5,3% больше грузовых автомобилей, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

КамАЗ “КамАЗ-53251”

В марте 2022 года в России произведено 14,2 тыс. грузовых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Сокращение объёмов производства объясняется антироссийскими санкциями США, ЕС и ряда других стран, приведших к масштабным сбоям в цепочке поставок комплектующих.

При этом по итогам первого квартала 2022 года российский автопром в сфере грузовых авто сохранил положительную динамику. За три месяца выпущено 40,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 5,3 больше, чем в первом квартале 2021 года.

В марте в ПАО «КамАЗ» сообщили о сокращении плановых объёмов производства из-за нехватки комплектующих. В начале 2023 года предприятие планирует начать сборку автомобилей нового поколения К5 без участия иностранных партнёров.