Симферополь, 1 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В ковид-стационары Республики Крым за сутки доставлены ещё 23 человека, сообщили 1 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 апреля, сообщалось о 16 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 52 человека, это на три случая заражения больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида ещё 105 крымчан, Скончались два пациента.

За весь период пандемии на территории Крыма было подтверждено 181 728 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 174 319 человек, от COVID-19 скончались 5 236 крымчан.