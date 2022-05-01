Чита, , 12:23 — REGNUM В результате жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкалье один человек погиб и еще пятеро были ранены. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

При этом, по данным пресс-службы МЧС России по Забайкальскому краю, сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-8 с последующим возгоранием на аэродроме Могочи поступило в 11:05 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля при аварии с вертолётом в Саратове погиб пилот из Воронежа.