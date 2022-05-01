Лас-Вегас, США, 1 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Американский боксер Шакур Стивенсон защитил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 58,96 кг, победив представителя Мексики Оскара Вальдеса в поединке, который прошел в Лас-Вегасе. Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Бой продлился все 12 заявленных раундов и закончился в пользу Стивенсона единогласным решением судей со счетом 117:110, 118:109, 118:109.

Отметим, это первая для ни разу непобежденного 24-летнего Шакура Стивенсона защита пояса чемпиона по версии WBO и теперь в его активе 18 побед (9 нокаутом). Для 31-летнего Оскара Вальдеса, не сумевшего во второй раз защитить свой титул чемпиона WBC, это поражение стало первым при 30 победах (23 нокаутом).