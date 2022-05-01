Иваново, 1 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Военно-историческая выставка «Подвиг русского духа» открылась в арт-пространстве железнодорожного вокзала в Иванове 30 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области. Дмитрий Рыжаков, Варвара Гертье Выставка

«Это выставка про людей. Про русских людей, русских солдат и офицеров, которые во все времена были сильны духом, добивались побед в самых суровых условиях, противостояли мощнейшим противникам», — сказал губернатор Станислав Воскресенский, открывая выставку.

Глава региона отметил, что выставка посвящена подвигам земляков от времени освобождения страны от польско-литовских захватчиков и до Великой Победы 1945 года.

«И сегодня, как никогда, мы чувствуем эту связь времён. Мы верим в наших воинов сегодня. Восхищаемся их героизмом и верим в нашу победу», — сказал Воскресенский.

В экспозиции «Подвиг русского духа» представлены факты отечественной истории и героические деяния десяти воинов — от Смутного времени и до наших дней. Героями выставки стали рядовые воины, кто своими героическими поступками изменили ход исторических событий: воевода Федор Боборыкин, разведчица Александра Морозова, старший лейтенант Владимир Ломтев, младший сержант Юрий Смирнов и другие. Большинство героев — уроженцы Ивановской земли.

Также на выставке представлены символы государственности — флаги разных исторических периодов России и флаги подразделений вооруженных сил, под знаменами которых были одержаны важнейшие для русской истории победы.

Отдельное внимание в проекте уделено раскрытию значений букв «Z» и «V», под которыми российские войска ведут действия в рамках СВО по защите ДНР и ЛНР. Куратора выставки Софья Ломыга отмечает, что трактовка этих символов связана с историей и глубинными смыслами, находящими отражение в кириллическом алфавите и славянской буквице.