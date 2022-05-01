Москва, 1 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Дело о принудительном взыскании с американской компании Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент завели российские судебные приставы. Об этом 1 мая говорится в базе данных исполнительных производств ФССП.

Wallspaper.ru Google

В базе данных судебных приставов уточняется, что дело о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 млрд рублей было 29 апреля заведено ФССП на основании решения Таганского суда Москвы.

При этом Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год (7,2 млрд рублей), так как компанию признали виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в работе мессенджера Telegram на территории России в ночь на 29 апреля произошёл сбой.