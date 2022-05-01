Ханты-Мансийск, , 12:10 — REGNUM В Югре за сутки на 1 мая госпитализировали 12 больных с COVID-19, 65 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 14.

С начала пандемии в Югре к 1 мая насчитывается 209 514 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 245 пациентов, 2539 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом