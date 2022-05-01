Чита, 1 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Обнародованы некоторые подробности причин жёсткой посадки вертолёта Ми-8 с 12 пожарными на борту. Как сообщает 1 мая канал 112, погибшим в данном ЧП оказался 46-летний пожарный А.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Команда спасателей прибыла из Благовещенска в Забайкалье для помощи в тушении лесных пожаров. При возвращении с ликвидации одного из очагов, по предварительным данным, возникла техническая неисправность.

Вертолёт принадлежит авиакомпании «Мост авиа».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла сегодня, 1 мая. После приземления судно загорелось.

Читайте также: В Забайкалье разбился вертолёт